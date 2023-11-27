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Адриен Рабьо считает ничью с «Интером» хорошим результатом для «Ювентуса»

Адриен Рабьо считает ничью с «Интером» хорошим результатом для «Ювентуса»
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо высказался о ничьей с «Интером» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Это хороший результат, очевидно, что мы хотели победить, но мы играли против сложной команды. Мы находимся почти на полпути в чемпионате, и поэтому это ещё не решающее испытание. В пропущенном голе мы немного переборщили с давлением, и «Интеру» удалось быстро выйти вперёд: мы знаем, что они сильны в атаке, но наш момент — хороший.

Гол Душана важен для придания ему уверенности, он отличный игрок, и нам нужен его вклад: Влахович и Кьеза отлично чувствуют себя на поле, и я доволен их игрой. Я всегда стараюсь мотивировать себя в любой ситуации, и когда мы забиваем, и когда я пропускаю пас.

Мы чемпионы, мы это знаем, но ошибки могут случаться. Во втором тайме игра была очень ровной, у нас было не так много отличных возможностей: теперь будем думать о том, как лучше сыграть в следующем матче», — приводит слова Рабьо официальный сайт «Ювентуса».

После 13 туров «Ювентус» занимает второе место в Серии А с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (32 очка).

Италия - Серия А . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Влахович – 27'     1:1 Мартинес – 33'    
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