«Тоттенхэм» стал первой командой в АПЛ, проигравшей три матча после 10 игр без поражений

Лондонский «Тоттенхэм» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая проиграла три матча подряд после 10 игр без поражений на старте сезона.

Накануне, 26 ноября, «шпоры» принимали «Астон Виллу» на домашней арене в матче 13-го тура английской Премьер-лиги и уступили со счётом 1:2. Ранее команда Ангелоса Постекоглу проиграла «Ноттингем Форест» (1:2) в матче 11-го тура, а в 10-м туре уступила «Челси» (1:4). В первых 10 матчах внутреннего первенства сезона-2023/2024 «Тоттенхэм» добился восьми побед и ещё две встречи свёл вничью.

После 13 туров «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков. Лидирует «Арсенал» (30 очков). В следующем матче чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити».