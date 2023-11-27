Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва — о матче с «Ливерпулем»: мы должны были выигрывать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва уверен, что «горожане» должны были обыгрывать «Ливерпуль» (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

«Думаю, в первом тайме мы были намного, намного лучше их. Во втором тайме они оказывали на нас давление, но у нас были шансы выиграть этот матч, были моменты, когда мы должны были повести в счёте 2:0. Очень обидно, что в последних двух матчах (с «Челси» и «Ливерпулем». — Прим. «Чемпионата») мы потеряли четыре очка. В игре с «Челси» (4:4) мы были недостаточно хороши в обороне, а в матче с «Ливерпулем» нам не хватило спокойствия. Нам нужно требовать от себя большего, такие матчи мы должны выигрывать», — приводит слова Силвы издание Liverpool Echo.

После 13 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.