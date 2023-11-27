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Гендиректор «Интера» сообщил о начале переговоров с Лаутаро о продлении контракта

Гендиректор «Интера» сообщил о начале переговоров с Лаутаро о продлении контракта
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что представители клуба начали переговоры о продлении сотрудничества с аргентинским нападающим команды Лаутаро Мартинесом.

«Мы уже ведём переговоры с Лаутаро и его агентом о заключении нового контракта. При этом мы сохраняем спокойствие.

Я верю, что во время переговоров не возникнет никаких проблем, поскольку Лаутаро хочет остаться в нашем клубе. Переговоры ведутся», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мартинес выступает за «Интер» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне аргентинский форвард провёл за «нерадзурри» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее соглашение игрока с миланский клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Интер» начнёт переговоры о продлении контракта с армянским полузащитником команды Генрихом Мхитаряном.

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