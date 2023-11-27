Карпин тепло встречал Юрана, Байрамяна жёстко сносили с ног. Лучшие фото победы «Ростова»

26 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над «Пари НН». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина. Автором единственного гола с пенальти стал защитник ростовчан Максим Осипенко.

Стоит отметить, что вратарь Никита Медведев сыграл за «Ростов» в Российской Премьер-Лиге впервые с мая 2017 года. 28-летний голкипер провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности. За это время Медведев успел поиграть за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

После вчерашнего матча «Ростов» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей. «Пари НН» располагается на девятой позиции.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.