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Гол Гарначо через себя — в видеообзоре победы «Манчестер Юнайтед» над «Эвертоном»

Гол Гарначо через себя — в видеообзоре победы «Манчестер Юнайтед» над «Эвертоном»
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Официальный YouTube-канал «Манчестер Юнайтед» выложил видеоролик лучших моментов матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (3:0).

Проходившая на «Гудисон Парк» встреча завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счётом 3:0. Первый гол в матче на третьей минуте забил Алехандро Гарначо ударом через себя. На 56-й минуте Маркус Рашфорд увеличил преимущество манкунианцев, а через 19 минут точку в матче поставил Антони Марсьяль — 3:0.

Права на видео принадлежат The Football Association.

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Для «Эвертона» поражение от «Юнайтед» стало пятым в семи домашних встречах нынешнего сезона — это антирекорд клуба. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место после 13 туров английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. «Эвертон» располагается на предпоследнем, 19-м месте турнирной таблицы.

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