Фабиан Бальбуэна: верю, что Тюкавин заиграет в лучших клубах АПЛ

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о карьерных перспективах форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Лучше ни с кем из европейских нападающих его не сравнивать. Он молодой, хороший форвард, который нам помогает. Верю, что Константин заиграет в лучших клубах АПЛ, потенциал у него для этого есть.

Если он продолжит в том же духе, думаю, английские клубы обратят на него внимание и он перейдёт к ним уже грядущим летом, это возможно. Костя – открытый парень, легко выслушивает всю информацию, которую ему говоришь», – приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.