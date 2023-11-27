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Рудаков: клуб Башкирова выдал великолепный сезон в Финляндии, и сам Женя шикарно сыграл

Рудаков: клуб Башкирова выдал великолепный сезон в Финляндии, и сам Женя шикарно сыграл
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Экс-голкипер «Хонки» Максим Рудаков рассказал о пересечениях в чемпионате Финляндии с полузащитником Евгением Башкировым, знакомым ему по петербургскому «Зениту».

«Да-да, мы знакомы ещё с того момента, как я пришёл в дубль «Зенита». Женя уже был там. Он всё пытался-пытался мне забить в этом сезоне. Моментов у него было много. И в самой последней игре ему это удалось. В целом его ВПС выдал великолепный сезон, и он шикарно сыграл. Я думаю, ему грех жаловаться», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

ВПС, за который выступает Башкиров, занял третье место в чемпионате Финляндии — 2023 и обыграл «Хонку» Рудакова в борьбе за путёвку в Лигу конференций УЕФА (2:0 по сумме двух матчей).

Рудаков — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита». В 2018 году российский вратарь присоединился к финскому ХИКу на правах аренды, с 2022-го играет за «Хонку». С «Ростовом» футболиста связывает контракт, заключённый им зимой 2020 года.

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