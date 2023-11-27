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Игорь Корнеев: ЦСКА для стабильности не хватает кадров

Игорь Корнеев: ЦСКА для стабильности не хватает кадров
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Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о результатах армейцев в нынешнем сезоне.

«ЦСКА для стабильности не хватает кадров, не только для того, чтобы первоначально набрать стартовый состав, но и для глубины скамейки», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

ЦСКА после 16 туров Российской Премьер-Лиги занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В минувшие выходные команда Владимира Федотова уступила «Динамо» 2:3, а ранее сыграла вничью с воронежским «Факелом» 1:1.

В следующем матче внутреннего первенства красно-синие встретятся с «Ростовом». Игра пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене» и состоится 3 декабря. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

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