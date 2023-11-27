Руководитель «Фишта» сообщил, что арена не пострадала от непогоды

Руководитель «Фишта» Вениамин Богомолов сообщил, что сотрудники домашнего стадиона футбольного клуба «Сочи» работают в штатном режиме, спортивный объект не пострадал от ухудшения погодных условий на черноморском побережье России.

«У нас всё прекрасно, проблем никаких нет, иногда даже бывали хуже ситуации в обычный дождь. Поэтому ничего нет критичного, никаких разрушений, в том числе не подтопило даже поле. Мы работаем в штатном режиме, честно говоря, на удивление. Вода до арены не дошла», — приводит слова Богомолова ТАСС.

Напомним, ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Стихия уже затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

«Сочи» после 16 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.