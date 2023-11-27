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Объявлены судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Игры пройдут 28 и 29 ноября.

28 ноября (вторник)

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

29 ноября (среда)

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.