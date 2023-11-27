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Сборная Португалии поздравила форварда «Зенита» Ану Диаш с победой в чемпионате России

Сборная Португалии поздравила футболистку «Зенита» Ану Диаш с победой в женской Суперлиге-2023.

«Стать чемпионом с «Зенитом» и забить в решающем матче! Поздравляем, Ану!» — гласит сообщение пресс-службы сборной Португалии в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, женская команда «Зенита» во второй раз подряд стала чемпионом России. Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. Второе место занял московский ЦСКА, заработав 38 очков. На третьей строчке расположился московский «Локомотив» — 37 очков. Турнирную таблицу второй шестёрки возглавил «Ростов». Команда набрала 21 очко.

Кроме того, Ана Диаш стала лучшим бомбардиром Суперлиги-2023, забив 18 мячей, один из которых с пенальти. Второе место в гонке бомбардиров заняла Яна Шеина («Локомотив»). У неё 15 голов.