КДК РФС рассмотрит высказывания Галактионова и Баринова после матча с «КС»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что на заседании КДК рассмотрят высказывания тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова после матча 16-го тура РПЛ (3:3).

«Галактионов приглашён на заседание. У него два нарушения: опоздание на послематчевое интервью на 15 минут и оскорбительное высказывание во время интервью. Рассмотрим оскорбительное высказывание в адрес судей Дмитрием Бариновым — он также приглашён на заседание.

Рассмотрим удаление тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатов за оскорбление официального лица соперника и удаление тренера «Локомотива» Заура Хапова за аналогичное нарушение. Эти тренеры приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.