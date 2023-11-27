Аршавин отреагировал на слова Гафина, заявившего, что Санкт-Петербург основал москвич

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на высказывание члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о том, что Санкт-Петербург основал москвич.

«Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна. Даже мне пришлось на базу «Динамо» приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя, сами не ожидали как быстро сработало — вот уже на третье место поднялись», — приводит слова Аршавина Sport24.

Ранее Гафин, комментируя высказывание председателя правления «Зенита» Александра Медведева о победе женской команды сине-бело-голубых в чемпионата России, заявил, что «Динамо» «особенно хорошо относится к Петербургу, который основал москвич». Также функционер отметил, что такой город в «Динамо» не уважать не могут.