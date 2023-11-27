Защитник ЦСКА Дивеев: в начале февраля, думаю, приступлю к тренировкам

Футболист московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что может вернуться к полноценным тренировкам в начале февраля следующего года.

«По поводу здоровья — всё хорошо, лечусь. Начал бегать на дорожке, так что всё будет хорошо. Когда вернусь к тренировкам? Думаю, что в начале февраля», — приводит слова Дивеева «РИА Новости Спорт».

ЦСКА после 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В матче 16-го тура армейцы проиграли «Динамо» (2:3). В следующей игре внутреннего первенства команда Владимира Федотова встретится с «Ростовом». Игра состоится 3 декабря и начнётся в 14:00 по московскому времени. 24-летний Дивеев не провёл в этом сезоне ни одного матча из-за травмы голеностопа.