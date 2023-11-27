Спортдир «Баварии» заявил о готовности клуба продлить контракт с Ульрайхом

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о возможном продлении контракта с голкипером мюнхенской команды Свеном Ульрайхом.

«У меня предчувствие, что мы сможем объявить о продлении контракта с Ульрайхом в ближайшее время. Может быть, в ближайшие несколько недель, перед Рождеством», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на DAZN.

Ульрайх выступает за «Баварию» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне голкипер провёл за мюнхенцев 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. Действующее соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тысяч.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Бавария» начнёт переговоры о продлении контракта с форвардом команды Томасом Мюллером.