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Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: чемпионской интриги не стало меньше — не всё ещё потеряно

Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: чемпионской интриги не стало меньше — не всё ещё потеряно
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Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о чемпионской интриге в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Не думаю, что чемпионской интриги после поражения «Краснодара» стало меньше. «Краснодар» будет бороться до конца, ничего не потеряно. У «Зенита» тоже есть игры с лидерами. Есть такое мнение, что «Зенит» теперь может и не отдать первое место, но это футбол — всё может быть. «Краснодару» однозначно стало сложнее, но шансы есть при удачном стечении обстоятельств, хорошей зимней селекции. Всё покажет весна», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко. Петербургская команда завоёвывала чемпионский титул на протяжении последних пяти сезонов.

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