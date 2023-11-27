Анчелотти заинтересован в подписании Кепы на постоянной основе

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы вратарь Кепа Аррисабалага, выступающий за «сливочных» на правах годичной аренды, остался в команде на постоянной основе. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, итальянский специалист сделает всё, чтобы убедить в целесообразности трансфера руководство мадридского клуба. Отмечается, что в подобном случае Кепа станет вторым голкипером команды после Тибо Куртуа, в то время как Андрей Лунин покинет Мадрид.

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В текущем сезоне Кепа провёл за «Реал» 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Напомним, Кепа был куплен на замену травмированному Тибо Куртуа, который из-за повреждения колена выбыл на долгий срок.