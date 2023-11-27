«Вы опустились на дно». «Зенит» ответил «Динамо» на известный мем с мальчиком

«Зенит» ответил «Динамо» на мем с тонущим ребёнком отсылкой на оскорбительную кричалку про бело-голубых.

Сегодня днём московское «Динамо» анонсировало первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» мемом с тонущим мальчиком и надписью «поддержим динамовцев всей страной». Спустя некоторое время в телеграм-канале сине-бело-голубых появился пост с изображением жемчужины, предлагающим на неё нажать. В случае, если пользователь сделает это, он увидит цифры 2458 и слова: «вы опустились на дно». Скорее всего, это отсылка на известную в болельщицких кругах оскорбительную кричалку про «Динамо».

Фото: телеграм-канал «Зенита»

Фото: телеграм-канал «Зенита»

Игра между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября, встречу примет «ВТБ Арена». Начало матча — в 18:15 мск. Главным арбитром выступит Павел Кукуян, ассистентами судьи будут Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов.