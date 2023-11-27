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Каррагер: Трент всегда будет для Клоппа правым защитником

Каррагер: Трент всегда будет для Клоппа правым защитником
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Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что Юрген Клопп не будет использовать правого защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда в полузащите.

«Трент всегда будет для Клоппа правым защитником. Но никто не сомневается, что он может играть в центре поля, учитывая навыки, которыми Трент обладает. Александер-Арнольду тяжело играть в защите один на один, но я всё равно не думаю, что Клопп попробует перевести его в полузащиту, в отличие от Гарета Саутгейта (главный тренер сборной Англии. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Каррагера This is Anfield.

В нынешнем сезоне 25-летний Александер-Арнольд провёл 11 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу. «Ливерпуль» после 13 туров занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков.

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