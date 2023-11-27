Нахушев: на «Краснодар» все смотрят как на «Манчестер Сити», но команда только построилась

Экс-защитник «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о текущих успехах своего бывшего клуба.

«Надеюсь, что у «Краснодара» получится вернуться на первое место, а поражение от «Урала» не выбьет команду из колеи. От поражений никуда не деться, но «Краснодару» важно сделать выводы, чтобы не посыпаться. Хочется, чтобы интрига сохранялась, а результат в матче с «Уралом» не превратился в серию неудач.

Половина чемпионата впереди, поэтому уверен, что «Краснодар» и ещё проиграет. Сейчас все смотрят на «Краснодар» как на «Манчестер Сити», но команда только построилась после того, как пришёл новый тренер. За это время победный дух тяжело развить, это надо делать из сезона в сезон, если останется Ивич и текущий состав. После поражения от ЦСКА «Краснодар» достаточно быстро пришёл в себя. Посмотрим, как будет в этот раз», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.