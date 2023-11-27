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«Есть кое-какие долги». Ривалдо — о трудном периоде «Барселоны»

«Есть кое-какие долги». Ривалдо — о трудном периоде «Барселоны»
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Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказался о трудном положении, в котором оказался каталонский клуб.

«У «Барселоны» трудный период, есть кое-какие долги. Но уже проделана отличная работа, в клубе хорошие игроки, поэтому «Барса» будет бороться за победу в Ла Лиге, Кубке Короля и в Лиге чемпионов», — сказал Ривалдо в выпуске YouTube-канала «МЯЧ Shorts».

Ривалдо выступал за «Барселону» в период с 1997 по 2022 год. С сине-гранатовыми бразилец дважды становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне «Барселона» под руководством Хави выиграла Ла Лигу. В 14 матчах внутреннего первенства нынешней кампании сине-гранатовые набрали 31 очко и по состоянию на сегодняшний день располагаются на четвёртой строчке турнирной таблицы.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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