Хавбек «Зенита» Коваленко — о матче с «Динамо: у нас стоят задачи побеждать везде

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо».

«С того времени, как я с ними играл в составе «Крыльев», прошёл уже, наверное, год, это было давно. Сейчас у них уже другая команда, было много трансферов, поменялся тренер. Я думаю, матч будет очень интересный, потому что «Динамо» сейчас на ходу, они набирают очки в каждом матче. Думаю, будет интересная игра. Ощущается ли другой настрой на матчи Кубка в сравнении с играми РПЛ? Да нет, у «Зенита» стоят задачи побеждать везде, поэтому везде настрой и мотивация одинаковые.

Добавляет ли настроения выход на первое место в РПЛ? Да, добавляет! Думаю, вчера все смотрели игру. Наверное, на душе стало немного спокойнее, но останавливаться на этом нельзя — нужно двигаться дальше, стараться набирать очки в каждом матче и повышать собственную планку», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».