Хави: чувствую поддержку со стороны клуба. Уверен, у нас всё получится

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как на данный момент к нему относится руководство каталонского клуба.

«Я чувствую всестороннюю поддержку со стороны руководства клуба. Я не ощущаю себя козлом отпущения. Мы ежедневно общаемся с президентом. У меня есть максимальный кредит доверия. С Деку мы тоже в хороших отношениях, он мне полностью доверяет.

Я пользуюсь доверием президента, Деку и сотрудников, которые также являются моими друзьями, включая моего брата. Все игроки меня поддерживают. Исходя из всего этого, я убеждён, что у нас всё получится», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 31 очко после 14 туров и отстают от лидирующего «Реала» на четыре очка.