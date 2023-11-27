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В «Сочи» рассказали о повреждениях на базе клуба из-за шторма

В «Сочи» рассказали о повреждениях на базе клуба из-за шторма
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Глава пресс‑службы футбольного клуба «Сочи» Антон Костров рассказал о повреждениях на тренировочной базе из-за сильного шторма.

«Повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей, опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал. У команды выходной, сегодня отменены все занятия и в академии», — приводит слова Кострова «Матч ТВ».

Напомним, ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона. Стихия уже затронула Крым, Севастополь и Краснодарский край, однако ухудшения погоды ждут и на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

«Сочи» после 16 туров РПЛ сезона-2023/2024 занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

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