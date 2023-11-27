Антон Зиньковский: в матче с «Балтикой» было мало футбола

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что в матче 16-го тура МИР РПЛ с «Балтикой» (2:0) было мало футбола.

«В матче с «Балтикой» было мало футбола. Всем тяжело игралось. Разминались на одном поле, а потом вышли на игру, и совсем другая обстановка. Все, кто играл ближе к центру, играли под мостом.

Для нас главное — победа. Забили два, я поучаствовал в первом голе, поэтому, конечно, рад» — приводит слова Зиньковского Sport24.

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.