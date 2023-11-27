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Агент Головина назвал команду Лиги 1, которая может потянуть трансфер Александра

Агент Головина назвал команду Лиги 1, которая может потянуть трансфер Александра
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о разгромном поражении команды российского игрока в недавнем матче с «ПСЖ» (2:5), а также назвал команду Лиги 1, которая может себе позволить трансфер Головина.

«Как оценю игру Головина против «ПСЖ»? Александр смотрелся очень достойно в игре с «ПСЖ». Это отметили и болельщики, и специалисты.

Накануне главное спортивное издание Франции L'Équipe вышло с Александром Головиным на обложке. Говорит ли это о том, что сейчас Головин на ведущих ролях не только в «Монако», но и в Лиге 1 в принципе? Наверное, это говорит о том, что Саша – один из ведущих игроков чемпионата Франции.

Головин набрал лучшие кондиции за весь период игры в составе «Монако»? Саша находится в хорошей форме, но это не его потолок.

В 2018 году у Александра был выбор между «Монако», «Ювентусом» и «Челси». За последние годы всплывали «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл». Были ли предложения или предметный интерес от французских клубов? Вы знаете, дело в том, что французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, её может потянуть только «ПСЖ».

«ПСЖ» – это единственный французский клуб, в который Александру имело бы смысл перейти из Монако? Говорить об этом не имеет смысла. Это сослагательное наклонение. Когда будет конкретная ситуация, тогда и можно её обсуждать», — приводит слова Клюева Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Лиги 1 Головин провёл 12 матчей за «Монако», в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

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