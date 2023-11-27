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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался об адаптации Йошко Гвардиола в клубе

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался об адаптации Йошко Гвардиола в клубе
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об адаптации Йошко Гвардиола и остальных новичков в английском клубе.

«У меня нет более подходящих слов, чем слова восторга для него, как он освоился, что было невероятно, такой же невероятный человек, как Матео [Ковачич], и все новые игроки в этом сезоне были на высоте. Может быть, вначале нелегко переходить из одной лиги в другую, но он играл на высоком уровне… он очень важен», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Твиттер).

Напомним, 21-летний Гвардиол перешёл в «Манчестер Сити» в прошедшее трансферное окно за € 90 млн. В текущем сезоне хорватский защитник провёл за «горожан» 13 матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.

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