Изидор: надеюсь, фанаты «Локо» меня поняли, я должен был сделать лучший выбор для карьеры

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор, в сентябре перешедший в санкт-петербургский клуб на правах аренды из «Локомотива», рассказал, что ожидает от предстоящего очного матча между командами в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт 3 декабря.

«Игроки, с которыми я выступал в «Локомотиве», были для меня как семья. Я до сих пор общаюсь с Тикнизяном, 2–3 раза в неделю. И это не единственный пример: Гирано Керк, Гильерме — я все время с ними разговариваю. Никогда не забуду то время, оно было прекрасным. Мы остаёмся на связи, я провёл в «Локомотиве» отличный сезон. А потом возникли проблемы с руководством клуба, но это жизнь. У меня остались хорошие воспоминания о «Локомотиве», и я по‑прежнему со многими из команды дружу.

Матч с «Локомотивом» для меня будет словно возвращение домой, учитывая те отношения с игроками команды, о которых я говорил, да и с болельщиками тоже. Несмотря на то что они огорчены моим переходом в «Зенит», надеюсь, они меня поняли. Я просто должен был сделать лучший выбор для своей карьеры. Не знаю, как они меня встретят на стадионе во время матча в декабре, посмотрим. Но это будет особенная для меня игра», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».