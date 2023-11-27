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Изидор объяснил, почему выбрал «Зенит» вместо клуба из Саудовской Аравии

Изидор объяснил, почему выбрал «Зенит» вместо клуба из Саудовской Аравии
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, почему выбрал сине-бело-голубых вместо клуба из Саудовской Аравии.

«Потенциально я бы тоже мог подумать о переезде в чемпионат Саудовской Аравии. Но для меня не очень привлекательно жить в такой стране. С эмоциональной точки зрения это очень трудно. А эмоции для футболиста — на первом месте. Именно поэтому я и выбрал «Зенит»», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Изидор принадлежит московскому «Локомотиву», однако присоединился к «Зениту» в качестве аренды этим летом. В нынешнем сезоне Вильсон сыграл за сине-бело-голубых 11 матчей, в которых забил два мяча.

Напомним, по итогам 16 сыгранных туров в чемпионате России сменился лидер — теперь турнирную таблицу возглавляет «Зенит», имеющий в своём активе 33 очка. На втором месте находится «Краснодар» с 32 очками.

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