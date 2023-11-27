Мадридский «Реал» хочет продлить контракт с Анчелотти до Рождества

Руководство мадридского «Реала» хочет продлить контракт с главный тренером команды Карло Анчелотти до Рождества. Об этом сообщает Relevo в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский клуб собирается продлить сотрудничество ещё на два сезона. Сборная Бразилии всё ещё ждёт итальянского специалиста, но Анчелотти отдаёт предпочтение клубу из Мадрида.

Карло Анчелотти возглавляет «Реал» Мадрид с 2021 года. Под его руководством «сливочные» становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира по футболу. Прямо сейчас «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея на своём счету 35 очков по результатам 14 проведённых матчей в сезоне-2023/2024.

64-летний Карло Анчелотти ранее работал с «Эвертоном», «Наполи», «Баварией», «ПСЖ», «Челси», «Миланом», «Ювентусом» и «Пармой».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.