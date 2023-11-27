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Агент Медведева: Никита показал, что «Ростов» может на него положиться

Агент Медведева: Никита показал, что «Ростов» может на него положиться
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Агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева Андрей Талаев заявил, что теперь в команде могут положиться на голкипера.

«В чемпионате он последний раз играл за «Рубин» с «Уфой». Так что он с приятными чувствами отреагировал на решение выпустить его в стартовом составе.

Заслужил ли своей игрой быть первым номером? Я могу считать всё что угодно, но состав выбирает тренерский штаб. На мой взгляд, в «Ростове» два равноценных вратаря. Думаю, будет играть тот, кто на данный момент лучше готов. Никита показал, что на него можно полагаться. Теперь у тренерского штаба появилась головная боль в виде выбора вратаря», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Вчера, 26 ноября, Медведев появился в стартовом составе на матч МИР РПЛ впервые с мая 2022 года. Тогда «Рубин» проиграл «Уфе» со счётом 1:2.

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