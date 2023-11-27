Игроки «Интера» после матча с «Ювентусом» не смогли принять душ из-за проблем с водой

Футболисты миланского «Интера» после матча с «Ювентусом» (1:1) не смогли принять душ на стадионе «Альянц – Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, причиной этого стали неисправности насосов, из-за чего система водоснабжения дала сбой. Именно поэтому футболисты «Интера» сразу после игры отправились в Милан.

В первом тайме, на 27-й минуте, Душан Влахович с передачи Федерико Кьезы открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Вскоре, на 33-й минуте, Лаутаро Мартинес сравнял счёт. Во втором тайме обе команды пытались выйти вперёд, но безрезультатно.

После данного матча «Ювентус» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице Серии А, упустив возможность выйти на первое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате «Интер» заработал 32 очка и остался на первой строчке.