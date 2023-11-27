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Агент Голенкова: может быть, Егор кому-то интересен, но я об этом ничего не знаю

Агент Голенкова: может быть, Егор кому-то интересен, но я об этом ничего не знаю
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал отсутствие своего клиента в стартовом составе на матч 16-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0), а также высказался о будущем футболиста.

«Так решил тренерский штаб. Комличенко — плохой футболист, что ли? Нет. Была пауза на сборные. Видимо, за неё Комличенко убедил, что сегодня он в лучшей форме. Это конкуренция, ничего страшного не произошло.

У Егора уже есть какие-то варианты зимой? Какие варианты? Условные пять матчей сыграл, три гола забил — должны быть предложения и надо уходить? Может быть, он кому-то интересен, но я об этом ничего не знаю. Будет так же продолжать играть, тогда можно будет о чём-то говорить. Но сейчас он играет за «Ростов», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

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