Изидор: задам вопрос Семаку, если буду оставаться на скамейке в «Зените», как в «Локо»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор, в сентябре перешедший в стан сине-бело-голубых на правах аренды из «Локомотива», заявил, что пока не заслужил места в стартовом составе петербургского клуба, но если ситуация будет как в «Локомотиве», то он задаст вопрос главному тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

«С учётом того, как начинался сезон, с учётом моей нынешней формы я принимаю свой статус игрока ротации. Но если будет как в «Локомотиве», где я забивал 10 матчей подряд, но продолжал оставаться на скамейке, я задам вопрос: «Тренер, а что не так? Я не понимаю».

Очень хорошо по этому поводу сказал Мбаппе в одном из интервью: «Если ты хорошо играешь, то всё будет в порядке. Если нет, то ты просто должен закрыть рот и сидеть на скамейке запасных». И я сейчас как раз в такой ситуации. Буду хорошо играть — начну играть больше», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Изидор провёл за «Зенит» 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.