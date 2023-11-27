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Махачкалинское «Динамо» проиграло «Торпедо» и упустило шанс закрепиться на первом месте

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Торпедо» и упустило шанс закрепиться на первом месте
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Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Торпедо» уверенно обыграло хозяев со счётом 2:0.

Первый тайм встречи прошёл без голов. Ближе к концовке второй половины игры, на 76-й минуте, Илья Стефанович открыл счёт в матче, выведя «Торпедо» вперёд. Вскоре, на 80-й минуте, Руслан Червяков забил второй гол московской команды, установив окончательный счёт встречи — 2:0, уверенная победа «Торпедо».

После результата данного матча «Динамо» осталось лидером Первой лиги, но упустило шанс закрепиться на первом месте в таблице. У махачкалинской команды 37 очков после 20 встреч, а у второго места, «Химок», 36 очков за аналогичное количество игр. «Торпедо» же занимает восьмую строчку, набрав 27 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 20-й тур
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Стефанович – 76'     0:2 Червяков – 80'    
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