Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о стереотипах во Франции о России.

«Из Франции кажется, что Россия очень далеко, что это очень холодная страна, а люди здесь мало улыбаются и постоянно ходят угрюмые. И у меня были такие же стереотипы о России до переезда сюда. Но сейчас я убедился сам: у вас замечательные люди и не так уж и холодно, вполне терпимо.

У многих представление о России не очень хорошее, но, когда я общаюсь с парнями, которые играли во Франции, я постоянно говорю: «Здесь всё хорошо, приезжайте, если, конечно же, сможете найти себе команду», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Изидор принадлежит московскому «Локомотиву», однако присоединился к «Зениту» в качестве аренды этим летом. В нынешнем сезоне Вильсон сыграл за сине-бело-голубых 11 матчей, в которых забил два мяча.