«Непонятный пенальти, таких давно не видел». Федотов — о судействе в игре «Ростова»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Яна Бобровского во встрече 16-го тура между «Ростовом» и «Пари НН» (1:0).

«Бобровский давно не судил. И до момента с пенальти в ворота гостей всё было нормально, он управлял игрой. Но сам этот пенальти… Не могу я объяснить, почему он его назначил. Один игрок пятился назад, второй – вперёд, нагнул голову и хотел сыграть в мяч, ну да, попал в голову. Для меня это просто продолжить игру, если же нужна помощь врачей – то спорный мяч. Если пытаться отмазать Бобровского, то можно сказать, что игрок гостей должен был сделать всё, чтобы избежать контакта. Но он пытался сыграть в мяч. Игровой момент. Даже исходя из его планки единоборств в этом матче. Для меня это непонятный пенальти, я таких давно не видел. А моментов в каждом матче таких много. Потом, на 81-й минуте, непонятная жёлтая карточка Комличенко, на 87-й – Мелёхину. Что случилось с Бобровским – я так и не понял», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, после данного матча «Ростов» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей. «Пари НН» располагается на девятой позиции. У подопечных Сергея Юрана 21 очко после аналогичного количества встреч.