Сергей Семак ответил, насколько принципиально противостояние «Зенита» и «Динамо»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, насколько принципиальным является противостояние сине-бело-голубых и московского «Динамо» перед первым очным матчем в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Противостояние с «Динамо» любопытно само по себе с исторической и культурной точки зрения или времена изменились и пора уже искусственно подогревать к нему интерес инструментами из медиафутбола: пресс-конференциями в стиле UFC, взаимными оскорблениями и прочим? Не знаю, насколько принципиально это противостояние: московских команд достаточно много, и мы часто играем с ними. Думаю, что с учётом частоты матчей вряд ли такие матчи можно называть противостояниям двух столиц. Это игра команд, которые хорошо выступают, играют интересно, на мой взгляд. Что касается искусственного подогрева… Не мне это решать, у нас достаточно мотивации для того, чтобы готовиться к тому матчу», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, ранее «Динамо» анонсировало матч с «Зенитом» мемом с тонущим ребёнком, намекнув, что московский клуб будут поддерживать всей страной. Сине-бело-голубые в ответ выложили пост с изображением жемчужины, предлагающим на неё нажать. В случае если пользователь сделает это, он увидит цифры 2458 и слова: «Вы опустились на дно». Скорее всего, это отсылка на известную в болельщицких кругах оскорбительную кричалку про «Динамо».

Матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в среду, 29 ноября. Начало игры — в 18:15 мск. Ответная встреча команд пройдёт в марте после зимней паузы.