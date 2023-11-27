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Агент Кучаева рассказал о состоянии переговоров по новому контракту с ЦСКА

Агент Кучаева рассказал о состоянии переговоров по новому контракту с ЦСКА
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Агент полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев рассказал о положении дел игрока в клубе.

«Когда ждать возвращение Кучаева на поле? Нам бы всем хотелось, чтобы Константин как можно быстрее вернулся в строй и радовал своей игрой на поле.

Почему Константин проигрывает конкуренцию Мендесу и Облякову? Это ваше мнение. У меня оно другое.

Поделиться им? Это будет неэтично.

Начались ли переговоры о новом контракте с ЦСКА? Обсуждение началось довольно давно, пока больше добавить нечего», — приводит слова Клюева Metaratings.

У Кучаева контракт с ЦСКА до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 15 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

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