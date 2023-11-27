Орлов: выражаю особое восхищение девушкам «Зенита». Бросились вдогонку за мужской командой

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» в женской Суперлиге-2023.

«Хочу особое восхищение выразить в адрес наших девушек-футболисток. Я с удовольствием смотрел этот матч с ЦСКА. Вы знаете, и тактика была грамотная, и индивидуально, а самоотверженность какая. В общем, победили по главным компонентам футбола, а главное — по самоотдаче, по борьбе за мяч.

Что такое настрой? Вот так бывает, в Кубке беспомощные были, когда проиграли в финале. То есть там и думать о победе нельзя было, а здесь первый мяч – ну надо же убежать. Правда, потом повторил этот подвиг Изидор, убежав один на один, тоже забил.

Наши девушки бросились вдогонку за мужским «Зенитом». Два чемпионства подряд. Тяжело удержать чемпионство. Тот, кто не испытывал это сам, через себя, как трудно, будучи чемпионом, стать ещё раз чемпионом. Ну ты поражаешься, как «Зениту» мужскому удаётся это пять раз подряд.

Ну и наши девушки, как они собрались на этот матч? Браво, Ольга Порядина, великолепный настрой, великолепное построение игры, ну и все те, кто на футбольном поле, достойны аплодисментов. Молодцы, молодцы!» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, женская команда «Зенита» во второй раз подряд стала чемпионом России. Команда набрала 41 очко по итогам 27 матчей. Второе место занял московский ЦСКА, заработав 38 очков. На третьей строчке расположился московский «Локомотив» — 37 очков. Турнирную таблицу второй шестёрки возглавил «Ростов». Команда набрала 21 очко.