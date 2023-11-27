Игрок «Баварии» Киммих — приоритетная цель «Барселоны» на летнее трансферное окно

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих является главной трансферной целью «Барселоны». Испанский клуб намерен подписать игрока летом 2024 года. Об этом сообщает AS.

По информации источника, главный тренер каталонцев Хави уже несколько раз общался с немецким футболистом, и он сообщил о готовности перейти в «Барселону».

Также сообщается, что сине-гранатовые планируют провести встречи с несколькими агентами в Германии, чтобы изучить, кто из игроков Бундеслиги может усилить клуб в случае, если трансфер Киммиха будет невозможен.

В текущем сезоне 28-летний Киммих принял участие в 17 играх «Баварии», в которых отдал шесть ассистов. Контракт немецкого полузащитника с мюнхенским клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.