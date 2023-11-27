В Казани готовы принять матчи сборной России во время Игр БРИКС

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань готова принять товарищеские матчи сборной России по футболу в период проведения Игр БРИКС.

«У нас в целом «Ак Барс — Арена» не задействована при проведении Игр БРИКС. Поэтому мы открыты к переговорам, открыты к общению. Я знаю, что идея такая существовала. Казань готова [принять матчи сборной]» — приводит слова Леонова ТАСС.

Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Соревнования пройдут по 25 видам спорта, включая футбол. Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что сборная России обсуждает возможность проведения летом 2024 года в Казани товарищеских матчей в рамках Игр БРИКС.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.