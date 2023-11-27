Каманцев — о матче «Балтика» — «Спартак»: травм не было, жалоб не было, всё было безопасно

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о матче 16-го тура МИР РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2).

«Многое в руках судьи, но эти погодные условия не являются для России эксклюзивными. Мы играли похожие встречи в других дивизионах. То есть матч проводился в условиях, соответствующих регламенту и правилам. Температура и качество поля позволяли играть. Футболисты сыграли матч, травм не было, жалоб не было, всё было безопасно. Качество картинки можно обсуждать, но это не относится к полномочиям судьи», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, в самом начале игры матч «Балтика» — «Спартак» был прерван на несколько минут. Причиной этого стало обильное количество снега, которое мешало командам. Начало второго тайма данной встречи также отложили примерно на 10 минут из-за того, что сотрудникам стадиона пришлось вновь появиться, чтобы очистить от снега штрафные площади, а также линии в центре поля.