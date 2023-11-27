Геннадий Орлов: глупо называть сейчас «Зенит» чемпионом

Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что сейчас глупо называть «Зенит» чемпионом.

«Лидерство «Зенита» можно объяснить хорошим выступлением команды. Ну и, конечно, «Краснодар» растерял 7-очковое преимущества. Но это их проблемы, как говорится. «Зенит» делал свою работу. Мы даже, я думаю, не сомневались, что в длинную всё равно «Зенит» обойдёт их. Но я не думал, что так рано.

Уже некоторые называют «Зенит» чемпионом? Ну это глупо. Ещё зима, есть тот же «Краснодар», подождите. «Крылья Советов» не надо сбрасывать со счетов, они тоже могут ещё кого-нибудь пригласить. «Краснодар» может кого-то пригласить, они могут укрепить свои команды. И ЦСКА, скорее всего, может пригласить. Правда, у ЦСКА банк попал под международные санкции», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».