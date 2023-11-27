Источник: Сергей Паршивлюк летом покинет московское «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк летом 2024 года покинет клуб, однако уже сейчас к 34-летнему россиянину есть интерес от клубов из Мелбет Первой лиги, сообщает «Евро-Футбол».

Действующее соглашение Паршивлюка с динамовским клубом действует до 30 июня 2024 года, именно поэтому Сергей летом может покинуть клуб на правах свободного агента.

Защитник присоединился к московскому клубу летом 2019 года, перейдя из «Ростова» на правах свободного агента. За всё время в «Динамо» Паршивлюк сыграл 98 матчей, в которых забил один мяч и отдал семь результативных передач.

На данный момент после 16 сыгранных матчей МИР РПЛ «Динамо» располагается на третьей строчке с 28 очками. Лидером чемпионата является «Зенит» с 33 очками.