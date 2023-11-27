Кубинский журналист — о матче с Россией: Куба приехала без своих лучших игроков

Кубинский журналист Энди Ленс высказался о товарищеском матче со сборной России (0:8).

«Я был в Волгограде и рад приятной атмосфере на стадионе. Приятно, что на матч пришло столько людей, понравилось отношение и к нам, но для тех, кто переживает за сборную Кубы, этот матч стал горечью и обнажил много недостатков.

Сборная Кубы приехала в Россию без своих лучших игроков на данный момент. Модесто Мендез и Хорхе Корралес просто не получили вызов, совсем непонятно почему. В то же время главный тренер команды пригласил множество игроков из молодёжной команды, которые даже толком не играли в кубинской лиге. Есть ещё футболисты, которые не приехали в сборную. Онель Эрнандес из «Норвич Сити» заявил, что у него травма, но мы не знаем, что случилось на самом деле.

Проблема в федерации футбола, многим игрокам не нравятся условия в сборной, и они не хотят приезжать в неё. Ощущается нехватка снаряжения, проблемы с тренировками. Футболисты сборной Кубы, как вы знаете, не смогли поменяться футболками с игроками из России, потому что у нас один комплект формы. А если футболка будет запятнана кровью или порвётся? Кстати, в игре с Гондурасом, не так давно, защитник нашей команды Карлос Васкес поменялся футболками с футболистом сборной Гондураса, и в ответной игре ему пришлось играть в майке Луиса Параделы, который получил травму», — приводит слова Ленса «Евро-футбол».