Даниил Зорин поделился ожиданиями от зимних сборов в составе «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин, выступающий на правах аренды в минском «Динамо», поделился ожиданиями от зимних сборов в составе красно-белых.

«Из-за того, что Никита Баженов трижды приезжал на мои игры, ощущал, что из «Спартака» за мной внимательно следят? Конечно! После успешных матчей поздравляли, писали и Пол Эшуорт, и Артём Ребров, и Никита Баженов. Не было чувства, что я уехал — и про меня забыли. Понимал, что за моей игрой внимательно наблюдают и что нужно проявить себя так, чтобы вернуться с положительными отзывами.

Чего жду от зимних сборов со «Спартаком»? Буду доказывать свою футбольную состоятельность на каждой тренировке, как и было до этого. Если меня решили отдать в аренду — значит, по мнению тренерского штаба, я ещё не был готов приносить достаточно пользы команде. И теперь хочу использовать полученный в Минске опыт, чтобы закрепиться в «Спартаке», — приводит слова Зорина пресс-служба московского клуба.