Газизов рассказал о планах усилить махачкалинское «Динамо» зимой

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов заявил, что клуб зимой будет усилятся.

«Лидировать сложно. Это на бумаге всё красиво выглядит, но на самом деле это большая работа. Теперь мы где‑то должны играть уже с позиции силы, добавить определённые моменты, чтобы болельщикам игра нравилась. Первая лига — сложное первенство, есть не менее пяти‑шести команд одного уровня. И здесь на первый план выходит психология, тренировочный процесс. Теперь нам однозначно надо укрепляться, делать большую обойму игроков, которые будут конкурировать. Все это понимают, будем работать в этом направлении. Понятно, что бюджет у нас скромный, мы будем работать в его рамках.

Приобретения будут под РПЛ? Я скажу аккуратно: мы будем привлекать игроков такого уровня, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».