Чистый убыток «Рубина» в 2022 году — 1,2 млрд рублей, в 2021-м была прибыль в 543 млн

Казанский «Рубин» потерял около 1,2 млрд рублей по итогам 2022 года, когда команда вылетела в Первую лигу. При этом 2021 год казанцы завершили с прибылью в 543 млн рублей. Об этом сообщает сайт «БИЗНЕС Online» со ссылкой на бухгалтерскую отчётность клуба.

По информации источника, выручка клуба за 2022-й снизилась на 21,6% и составила 2,47 млрд рублей. Прочие доходы, куда входят доходы от трансферов и призовые за выступления в турнирах, при этом выросли на 35,6% до 2,75 млрд рублей. Зарплатная ведомость в «Рубине» за 2022 год составила 1,35 млрд рублей и уменьшилась на 31% по сравнению с 2021 годом. Также возросли управленческие расходы клуба (367 млн рублей, +20,4%), коммерческие расходы (рост в 15 раз, до 71,28 млн рублей). В 2,5 раза увеличились и прочие расходы казанцев за отчётный год (до 4,2 млрд рублей).

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу из РПЛ, а в ноябре клуб покинули главный тренер Леонид Слуцкий и генеральный директор Рустем Сайманов. По итогам сезона-2022/2023 казанцы смогли вернуться в РПЛ и в данный момент занимают седьмое место в таблице чемпионата, набрав 25 очков в 16 встречах.